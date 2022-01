Coppa Italia, Milan-Lazio: ecco data e ora della partita / News

La Lega Serie A ha comunicato data e ora di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. La decisione

La Lega Serie A ha comunicato data e ora di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Si giocherà a San Siro giorno 9 febbraio alla ore 21, con diretta su Canale 5. Una scelta quanto meno curiosa perché il giorno prima sarà l'Inter a calcare il terreno del Meazza contro la Roma. Ancora una volta verranno disputate due gare in due giorni consecutivi. Si spera che il manto erboso non ne risentirà come successo fino ad oggi...