Coppa Italia, Milan-Genoa: Shevchenko guarito dal Covid, sarà in panchina

Questa sera, allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro', il Milan ospiterà il Genoa per la gara valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. Una sfida importante per i due club, ma delicata soprattutto per l'allenatore dei rossoblù: Andriy Shevchenko. L'ex attaccante rossonero è ad un passo dall'esonero e questa potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina del 'grifone'. A proposito di Sheva, secondo quanto riferito da 'Mediaset', questa sera sarà regolarmente in panchina in quanto è totalmente guarito dal Covid 19.