Coppa Italia, Milan-Genoa: sette curiosità sul match del Meazza | News

Attraverso un post apparso sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato sette curiosità sul match di Coppa Italia contro il Genoa

Dopo i bei successi su Roma e Venezia, la stagione del Milan procede con il primo appuntamento stagionale in Coppa Italia . L'avversaria negli Ottavi di finale è il Genoa di Andriy Shevchenko, da poco incrociato in campionato e di nuovo di fronte per la prima sfida a eliminazione diretta della stagione rossonera. Nell'attesa del calcio d'inizio di San Siro, previsto per domani alle 21.00, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida:

1- 5 i precedenti in Coppa Italia tra Milan e Genoa, tutti disputati tra il 1937 e il 1985: il bilancio parla di 2 vittorie rossonere, 2 pareggi e 1 vittoria rossoblù. In ciascuno dei precedenti, inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno con un totale di 9 reti segnate a 8 .

2- L'ultima sfida di Coppa Italia giocata tra le due squadre in casa del Milan risale al 5 settembre 1982: quinta giornata della fase a gironi, successo rossonero per 3-2 con una doppietta di Joe Jordan e un gol di Aldo Serena. L'ultimo precedente in assoluto, invece, è dell'agosto 1985: pareggio per 2-2, per il Milan autogol di Mileti e rete di Virdis.