Coppa Italia Milan-Genoa, Pioli: “Giroud gioca. Può farlo anche Maldini”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia degli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Genoa. Queste le dichiarazioni

Cosa si aspetta domani sera? "La Coppa Italia è un'opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione".

Che obiettivo avete in Coppa Italia? "Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita".

Chi giocherà domani in porta? "Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani".