Coppa Italia: Milan debutta contro il Bari, ritiro a Roccaraso per i pugliesi

La stagione ufficiale del Milan prenderà il via il prossimo 17 agosto a San Siro, con i trentaduesimi di Coppa Italia che vedranno i rossoneri affrontare il Bari . Un appuntamento che segnerà il ritorno in campo del Diavolo in una competizione ufficiale.

Per il Bari, guidato dal neo-mister Caserta, l'incontro con il Milan sarà il culmine di un periodo di preparazione che si svolgerà per il quarto anno consecutivo a Roccaraso. Prima di raggiungere la località abruzzese, la squadra si ritroverà a Bari il 14 e 15 luglio per le consuete visite mediche e i primi test atletici. La partenza per Roccaraso è fissata per la mattina di mercoledì 16 luglio, con la prima seduta di allenamento sul campo del 'Comunale' già nel pomeriggio.