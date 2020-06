Coppa Italia – Juventus-Milan, Sconcerti: “Ecco il vantaggio dei rossoneri”

MILAN NEWS – Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà a San Siro. Ecco cosa ha scritto Sconcerti.

"Questa formula rapida di Coppa Italia può essere un suggerimento per il futuro. Le eliminazioni dirette sono le più spettacolari per i tornei brevi. Non in campionato, dove è obbligo che tutti giochino contro tutti e che il risultato finale sia la somma di quelli parziali, altrimenti per tutta la stagione si giocherebbero partite di mezza importanza aspettando i playoff – spiega Sconcerti -. In questo strano finale Milan e Inter devono rimontare ma hanno un vantaggio, non capiranno di giocare in trasferta. In Germania il fattore campo con gli stadi vuoti è crollato passando dal quasi 50 al 22%. In Italia i valori saranno più alti perché il nostro è un gioco più tattico, rispettiamo la trasferta in quanto tale, viaggiare per noi vuol dire giocare in modo più prudente. Ma lo stadio vuoto è una novità che peserà".