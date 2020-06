Coppa Italia: Juventus-Milan, Paqueta cerca la svolta da trequartista

MILAN NEWS – Dopo un impatto straordinario con la maglia del Milan, Lucas Paqueta si è spento pian piano in questa stagione. Il brasiliano, che ancora non ha trovato la giusta dimensione tattica, è stato messo anche sul mercato, ma nessun club ha soddisfatto le richieste economiche del Diavolo. L’ex Flamengo è così rimasto in rossonero e, dopo il lockdown, si è fatto trovare particolarmente motivato da Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha quindi deciso di schierarlo da titolare questa sera contro la Juventus. Paqueta, che agirà da trequartista insieme a Giacomo Bonaventura alle spalle di Ante Rebic, spera che questo sia il momento che possa svoltare in positivo la stagione in corso. A riportaro è ‘Il Corriere della Sera’.

