Juventus-Milan 0-0 al 90′: bianconeri in finale con il minimo sforzo

MILAN NEWS – È terminata da pochi minuti, all’Allianz Stadium di Torino, la sfida Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: uno 0-0 che ha qualificato la squadra di Maurizio Sarri per la finale del trofeo nazionale, in programma mercoledì 17 giugno allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma.

Il primo tempo ha visto il dominio della Juventus, che ha sbagliato un calcio di rigore al 16′ con Cristiano Ronaldo, il quale ha centrato il palo alla destra di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, comunque sulla traiettoria del tiro. Un penalty che era stato concesso, con l’ausilio del VAR, dall’arbitro Daniele Orsato di Schio (VI) per un fallo di mano di Andrea Conti.

Sull’azione successiva, brutto fallo (un’entrata a gamba tesa sul petto) di Ante Rebić su Danilo e cartellino rosso diretto per il croato. Nel secondo tempo il Diavolo ha giocato un po’ meglio, ma non è riuscito a trovare il guizzo vincente che avrebbe significato centrare un’impresa.

All’82′ è entrato in campo Lorenzo Colombo, attaccante del Milan Primavera, al suo debutto assoluto in rossonero. PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE, CLICCA QUI >>>