Juventus-Milan: Ronaldo sbaglia un rigore, poi Rebic viene espulso!

MILAN NEWS – È successo di tutto, all’Allianz Stadium di Torino, tra il 16′ e il 17′ del primo tempo di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Dapprima Cristiano Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore per la Juventus, concesso, con l’ausilio del VAR, dall’arbitro Daniele Orsato di Schio (VI) per un fallo di mano di Andrea Conti in area rossonera sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sull’azione successiva, sul lancio lungo di Davide Calabria a liberare l’area del Diavolo, il centravanti croato Ante Rebic è intervenuto a gamba tesa, alta, sul petto del difensore brasiliano della Juventus, Danilo: per l’arbitro veneto rosso diretto per il milanista. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH >>>