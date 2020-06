Coppa Italia – Juventus-Milan, i precedenti tra le due squadre a Torino

MILAN NEWS – Il club rossonero, in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-1 all’andata) che andrà in scena questa sera alle 21, ha proposto sul proprio sito ufficiale i precedenti tra la squadra bianconera e quella rossonera a Torino.

La bilancia dei precedenti pende a favore della Juventus nelle tredici partite casalinghe di Coppa Italia contro il Milan: sei vittorie a quattro per i bianconeri (comprese le ultime due); tre pareggi completano il quadro. Altra curiosità: due delle quattro Semifinali andate in scena a Torino tra Juventus e Milan – la prima del 1967 vinta in gara secca dal Milan e l'ultima del 2012 che ha visto i bianconeri qualificarsi per la Finale – si sono risolte ai tempi supplementari.

