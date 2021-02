Coppa Italia, Juventus-Inter 0-0: bianconeri in finale / News

Coppa Italia, Juventus-Inter 0-0: Pirlo in finale

Nessun colpo di scena, ha vinto la squadra che è scesa in campo con il vantaggio del risultato dell’andata. Dopo la vittoria esterna per 2-1, la Juventus amministra bene in casa contro un’Inter poco propositiva. I bianconeri conquistano la 20^ finale di Coppa Italia della loro storia e sfideranno la vincente del match Atalanta-Napoli, in programma domani sera al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

