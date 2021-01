Coppa Italia – Inter-Milan: è anche il derby delle proprietà | News

Ultime Notizie Inter Milan: il derby delle proprietà

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Inter-Milan, partita di Coppa Italia che andrà in scena domani a San Siro. E’ derby non solo tra i giocatori che scenderanno in campo, ma anche tra le proprietà. Nell’aprile 2017, come tutti ricordano, è andato in scena il primo derby cinese con il Milan di Yonghong Li e l’Inter di Steven Zhang. Quest’ultimo è ancora il proprietario del club nerazzurro, anche se con diverse difficoltà, mentre Yonghong Li ha lasciato spazio al fondo Elliott di Paul Singer.

Le due proprietà, come ricorda Tuttosport, hanno in comune Londra. Nella capitale britannica, infatti, ha sede la BC Partners, il fondo di private equity che sta svolgendo le due diligence sui conti dell’Inter, che sta attraversando dei problemi societari, Con Zhang che potrebbe cedere il club. Legato a Londra anche il Milan di Elliott, con Gordon Singer che è il capo dell’ufficio di Elliott proprio in Inghilterra. Vedremo cosa succederà in futuro, ma una cosa è certo: il derby oramai non è una sfida per soli milanesi. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>