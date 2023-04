Coppa Italia, Inter-Juventus 1-0: Dimarco manda in finale Inzaghi

Un gol di Dimarco regala la finale di Coppa Italia a Simone Inzaghi e all'Inter: la Juventus cade per 1-0 ed esce in semifinale

Dopo l'1-1 dell'andata fra le polemiche, Inter e Juventus, si giocavano l'eccesso alla finale di Coppa Italia. Nel primo tempo, partono forte i nerazzurri che trovano il vantaggio con Dimarco: passaggio in verticale di Barella che trova il terzino, che davanti a Perin non sbaglia. Lautaro ci prova dal limite, ma sbaglia di poco. La Juventus prova la risposta con un bel tiro di Kostic, ben parato da Onana. Nel secondo tempo parte forte l'Inter: azione bellissima di Dzeko che salta Bremer e chiude nell'angolino battendo Perin. Tutto vanificato per il fuorigioco di partenza dell'attaccante. La Juventus spinge alla ricerca del pareggio, ma senza creare molto. Al 67' grande cavalcata sulla destra di Dumfries: cross basso che non trova di pochissimo Lautaro Martinez. Al 73' ancora Inter: punizione respinta da Dimarco, la palla arriva a Mkhitaryan che si gira. Grande parata di Perin. La Juventus ci prova, ma dopo 4 minuti di recupero, passa l'Inter che ora attende o la Cremonese o la Fiorentina in finale di Coppa Italia.