Il Milan di Allegri ha una data e un avversario per il suo debutto ufficiale nella prossima stagione: l'orario del match contro il Bari

Il Milan di Massimiliano Allegri ha una data e un avversario per il suo debutto ufficiale nella stagione 2025-2026. I rossoneri scenderanno in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari a San Siro, domenica 17 agosto alle ore 21:15.