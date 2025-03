Coppa Italia, Derby Milan-Inter: due dubbi per Conceicao. E Leao...

Il tempo per riflettere sulla sconfitta contro il Napoli non c'è. Il Milan si prepara all'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter per inseguire quello che appare, al momento, l'ultimo vero obiettivo dei rossoneri. Sergio Conceicao riflette su quella che sarà la formazione titolare contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, tenendo anche conto degli errori commessi nella sfida del Maradona in campionato.