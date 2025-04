Coppa Italia, derby Inter-Milan: cosa succederebbe in caso di parità al 90′

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 . Si partirà dall' 1-1 dell'andata, maturato tre settimane fa in virtù del gol di Tammy Abraham per il Milan di Sérgio Conceição e di Hakan Çalhanoğlu per l' Inter di Simone Inzaghi .

Cosa dice il regolamento per questo match? In caso di ulteriore parità, tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passerà il turno accederà alla finale dello stadio 'Olimpico' di Roma, in programma il prossimo 14 maggio, contro la vincente di Bologna-Empoli di domani (3-0 per i rossoblu in Toscana nella prima sfida). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per uno dei migliori in Serie A >>>