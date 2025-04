Coppa Italia, decisa la sfidante del Milan: Bologna sugli scudi con l’Empoli

Il Milan ha da pochi minuti scoperto la sua avversaria nella finale della Coppa Italia 2024/2025. Trattasi del Bologna di Vincenzo Italiano, che dopo il 3-0 netto all'andata ha superato l'Empoli anche al ritorno. 2-1 in casa per i rossoblù grazie alle reti di Giovanni Fabbian e Thijs Dallinga, intervallate dal gol di Viktor Kovalenko. Ora la sfida ai rossoneri, che ad oggi sembra aperta soprattutto per come ci sono arrivati gli uomini di Sérgio Conceicao in semifinale.