Coppa Italia 2022/2023, prende forma il tabellone della competizione

Prende sempre più forma il tabellone della prossima Coppa Italia, con possibili incroci interessanti ai quarti ed in semifinale.

In vista dell'inizio della prossima stagione sportiva, che prenderà definitivamente il via a partire dall'1 luglio, comincia a prendere forma il tabellone della Coppa Italia 2022/2023 .

Come riporta il noto portale Calcio e Finanza, le big di Serie A entreranno in gioco a partire da gennaio, al rientro dei calciatori dal mondiale in Qatar. Le otto teste di serie vanno dall'Atalanta ottava al Milan campione.