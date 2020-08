Coppa Italia 2020-21, la finale si disputerà a San Siro: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – C’è una novità importante in vista della prossima stagione. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la finale di Coppa Italia 2020-21, in programma il 19 maggio 2021, non si disputerà allo stadio Olimpico come di consueto.

Il motivo? L’Uefa ha la necessità di avere a disposizione lo stadio per il 18 maggio in vista della preparazione degli Europei (l’11 giugno è in programma all’Olimpico la data inaugurale tra Italia e Turchia) e dunque sarà San Siro a ospitare la finalissima della Coppa Italia. Un motivo in più per il Milan per andare fino in fondo alla competizione nella prossima stagione.

