Coppa Italia, il calendario degli ottavi: il Milan contro il Sassuolo

Domani inizieranno gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025 ed il Milan, in calendario, ha in programma il match contro il Sassuolo, che attualmente gioca in Serie B. Il match tra rossoneri e neroverdi si giocherà domani alle ore 21:00 a San Siro. Tutte le partite della Coppa Italia saranno trasmesse sui canali Mediaset, principalmente Canale 5 o Italia 1.