Al minuto 38 del match, passaggio di Nigel de Jong ad Alessio Cerci, che di sinistro crossò dalla fascia destra e Giampaolo Pazzini, con una semi-rovesciata, portò i rossoneri in vantaggio. Al 64', il Sassuolo riportò il match in equilibrio grazie al rigore di Nicola Sansone. All'86', de Jong, su un tap-in che risultò decisivo, segnò il 2-1 per il Milan.