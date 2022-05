Zenit escluso dalla Champions: per Milan e Inter ci saranno più soldi

Con l'esclusione dello Zenit San Pietroburgo dalla Champions League, Milan e Inter incasseranno più soldi dalla Uefa. Ecco il dato

Salvatore Cantone

La Uefa, nella giornata di ieri, ha comunicato l'esclusione delle squadre russe dalle competizioni europee in vista della prossima stagione. Il motivo è ovviamente legato all'invasione di Putin in terra Ucraina. Le squadre russe, dunque, non potranno partecipare alla Champions, all'Europa e alla Conference League. La Nazionale, invece, sarà esclusa dalla Nations League.

Come viene riportato da calcioefinanza.it, la squadra esclusa dalla Champions sarà lo Zenit San Pietroburgo, che avrebbe dovuto prendere parte alla competizione essendo arrivato primo in campionato. Il suo posto sarà presto dalla vincitrice del campionato scozzese.

Questa esclusione fa "sorridere" a Milan e Inter, che, essendo più basse nel Ranking Uefa rispetto allo Zenit (i russi sono al 24° posto, mentre i nerazzurri 26° e i rossoneri 27°) guadagneranno più soldi. In base al calcolo delle squadre che dovrebbero qualificarsi attualmente in Champions, l'Inter incasserebbe circa 13,6 milioni, mentre il Milan 12,5 milioni. L'esclusione dello Zenit permette ai due club di guadagnare un milione in più a testa.

Nessun beneficio per Juventus e Napoli, perchè queste due squadre sono già più avanti nel ranking decennale rispetto allo Zenit (bianconeri 4° e gli azzurri 19°). Per questo motivo l'esclusione dei russi non porterà alcun vantaggio in termini economici. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

