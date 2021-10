Uefa, si studia un modello per commercializzare i diritti della Champions

La Uefa starebbe studiando un modello per commercializzare i diritti della Champions League, in modo tale da far dimenticare la Superlega

La Uefa potrebbe fare una clamorosa retromarcia. Dopo aver fortemente negato ai club che avevano aderito alla Superlega la possibilità di ricavare degli introiti per fronteggiare la crisi economica, adesso si studia un modello per dare un mano alle società. Secondo quanto riferisce 'Il Giornale', la Uefa sarebbe pronta a venire incontro alle richieste dei principali club europei concedendo un maggior controllo per diritti e accordi di marketing relativi alla Champions League. Potrebbe essere una mossa studiata a tavolino in maniera tale da far dimenticare la Superlega e tale modello sarebbe attutato a partire dal triennio 2024-2027. Sarebbe quello che Juventus, Barcellona e Real Madrid cercano con la nascita della nuova competizione europea, che tanto ha fatto discutere in questi ultimi mesi.