Uefa, Juventus ammessa in Champions: nessuna sanzione sulla SuperLega

Dopo il caos SuperLega la Uefa aveva annunciato sanzioni. Nulla di tutto questo: la Juventus giocherà in Champions League

Una delle grandi dissidenti della SuperLega, la Juventus, parteciperà regolarmente alla prossima edizione della Champions League. Una importante notizia riferita dall'agenzia ANSA, che spiega di una lettera inviata dalla Uefa al club bianconero per comunicare questa decisione. Nessuna sanzione all'orizzonte, dunque, come spiegato al presidente Aleksander Ceferin nelle scorse settimane.