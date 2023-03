Tottenham-Milan, Galbiati sarà ricordato col lutto al braccio | PM News

Si avvicina l'appuntamento della serata, con Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions League, che però si giocherà nella giornata in cui Italo Galbiati è venuto a mancare. Seppur per piccole parentesi è stato allenatore del Milan, ma per moltissimo tempo è invece stato il vice allenatore. Fabio Capello lo ha portato poi con sé ovunque. Si è spento oggi a quasi 85 anni di età. Per ricordarlo, le due squadre in campo oggi avranno il lutto al braccio. Un piccolo gesto, ma che sottolinea quanto Galbiati sia stata una figura importante per il Milan e per tutto il calcio in generale. Una grande persona, un grande uomo di campo. Quella di oggi sarà anche la partita della verità per il rinnovo di Rafael Leao, ecco perché.