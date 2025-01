Tabellone Champions League: ecco dove finiscono il Milan e le altre italiane

Si chiude questa sera la fase a campionato della Champions League 2024/25. L'Inter strappa il pass per gli ottavi di finale battendo per 3-0 il Monaco. Pareggia, invece, per 2-2 l'Atalanta contro il Barcellona, mentre la Juventus perde in casa contro il Benfica così come il Milan di Sergio Conceicao ma sul campo della Dinamo Zagabria. Il Bologna, già matematicamente eliminato dalla giornata precedente, ottiene un ininfluente pareggio sul campo dello Sporting Lisbona.