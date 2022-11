Sorteggio Champions, conosciamo meglio le possibili avversarie del Milan

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha dedicato un focus sulle possibili avversarie in vista degli Ottavi di Finale di Champions League

"Iniziamo a parlare di qualcosa di serio", parole e musica diPaolo Maldini nell'immediato post-partita di Milan-Salisburgo. La vittoria sugli austriaci ha spalancato per i rossoneri le porte della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, da cui il Milan mancava dalla stagione 2013/14. Lunedì 7 novembre l'urna svizzera di Nyon decreterà la nostra avversaria agli Ottavi di finale. Andiamo a conoscere tutte le sei potenziali rivali:

BAYERN MONACO (GER)

I tedeschi hanno dominato il Gruppo C, in cui era inserita l'Inter, con un cammino netto: 6 vittorie, 18 punti, 18 gol fatti e soli 2 subiti. La formazione attualmente allenata dal 35enne Julian Nagelsmann vince ininterrottamente la Bundesliga dalla stagione 2012/13 e, nonostante abbia perso in estate il diamante Lewandowski, continua a mostrare un potenziale offensivo di primissimo livello grazie a giocatori del calibro di Mané, Sané, Gnabry, Coman, l'eterno Müller, i giovani Musiala e Tel e il sempre utile Choupo-Moting. Una squadra di livello altissimo e di grande solidità, ardua da affrontare e sempre presente tra le grandi d'Europa.

REAL MADRID

Per giudicare la forza, la qualità e la longevità di questa squadra basta un dato: 5 Champions League vinte negli ultimi 9 anni, grazie a un gruppo di straordinario valore. Per i rossoneri sarebbe un sorteggio da libro cuore, vista la presenza in panchina di Carlo Ancelotti, timoniere degli ultimi due trionfi europei del Milan (2003 e 2007). I Blancos, che sono campioni in carica, hanno vinto il raggruppamento F davanti a Lipsia, Shakhtar e Celtic e comandano anche la classifica della Liga con un punto di margine sul Barcellona. Il leader tecnico e carismatico di questa squadra è Karim Benzema, recentemente insignito del Pallone d'Oro 2022.

TOTTENHAM

Allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Antonio Conte, il Tottenham ha vinto un equilibratissimo Gruppo D, qualificandosi grazie alla vittoria al Velodrome contro il Marsiglia. Gli Spurs sono tornati in Champions League dopo due stagioni di assenza e lo hanno fatto grazie a una splendida rimonta nella passata stagione, coincisa proprio con l'arrivo di Conte in panchina. Seppur abbia meno palmares rispetto ad altre contendenti, la squadra del nord di Londra è complicata da affrontare, forte di grande fisicità e ritmo che la attestano ora al provvisorio terzo posto in Premier League dietro Arsenal e City. In rosa diversi ex giocatori di Serie A come Bentancur, Kulusevski, Perišić e Romero.

MANCHESTER CITY

Di corazzata in corazzata: i Citizens di Guardiola - Team of the Year 2022 per France Football - hanno vinto quattro delle ultime cinque edizioni della Premier League ed esprimono un calcio di rara bellezza. In estate hanno aggiunto al roster Erling Haaland, formidabile attaccante che ha iniziato la sua stagione con 22 reti in 14 partite tra campionato e Champions League. Il norvegese è sicuramente il pericolo numero 1, specialmente se imbeccato dal talento e dalla fantasia di De Bruyne, Cancelo e Foden. In Premier League inseguono l'Arsenal a due punti di distanza e con una partita da recuperare, in campo europeo hanno superato con 14 punti su 18 disponibili il Gruppo G.

BENFICA

Una sorpresa dell'ultima giornata, ma solo per quanto riguarda l'ordine di qualificazione. I portoghesi di Roger Schmidt hanno disputato una fase a gironi da applausi, eliminando la Juventus e superando anche il PSG. Il sorpasso sui parigini è avvenuto grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta, dopo che i parametri di punti e differenza reti erano identici. Il Benfica gioca bene, diverte sia in Europa che in campionato e, dopo aver venduto Darwin Núñez al Liverpool in estate, ha già messo in mostra diverse individualità di sicuro avvenire come Rafa Silva ed Enzo Fernández, a cui si unisce l'esperienza di giocatori più navigati come João Mário, David Neres, Draxler e Otamendi.

PORTO (POR)

I lusitani hanno chiuso al primo posto in extremis il Gruppo B, superando "in volata" il Brugge all'ultima giornata, grazie al successo sull'Atletico Madrid e approfittando del pareggio dei belgi contro il Leverkusen. Rossoneri e portoghesi si conoscono bene dopo essersi affrontati nella passata edizione di Champions League: 1-0 Porto al do Dragão, 1-1 a San Siro. In panchina Conceição, che ha plasmato una squadra compatta e davvero tosta da affrontare. In campionato si trova a inseguire il Benfica, avanti 8 punti.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Il sorteggio degli Ottavi di finale si svolgerà, come scritto sopra, lunedì 7 novembre presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) a partire dalle 12.00. In questa prima fase a eliminazione diretta non si possono affrontare squadre connazionali così come i club già incrociati nella Fase a gironi. Le teste di serie - ovvero le formazioni che hanno chiuso al primo posto nei rispettivi gironi - giocheranno il ritorno in casa: le gare d'andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio, quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi in caso di parità di gol segnati tra casa e trasferta, le partite si decideranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore".