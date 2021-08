Sorteggio Champions League: orario, fasce e pericoli | Calcio News

Domani, alle ore 18, ci sarà il sorteggio di Champions League: il Milan, finalmente, torna a viverlo da protagonista. Ecco le info

Salvatore Cantone

Ci siamo. Il Milan torna in Champions League. Dopo tanti anni i rossoneri tornano protagonisti nella competizione più importante per i club europei. L'ultima apparizione risale all'11 marzo 2014, cioè al ritorno degli ottavi di finale tra Atletico Madrid e Milan, terminata 4 a 1 a favore degli spagnoli. Ora, però, pensiamo al presente: domani alle 18, a Istanbul, ci sarà il sorteggio della Champions League edizione 2021-22. Ecco tutte le info

Innanzitutto sono 26 le squadre qualificate alla fase a gironi. Tra queste le quattro italiane Milan, Inter, Juventus e Atalanta. A queste vanno aggiunte Benfica, Malmoe e Young Boys, che si sono qualificate nella serata di ieri, e le vincenti delle partite di stasera tra Brondby-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Sheriff e Shaktar Donetsk-Monaco. In totale quindi 32 squadre, che saranno suddivise in otto gironi da quattro. Le prime due di ogni girone voleranno agli ottavi di finale, mentre le terze scaleranno in Europa League. Andiamo a vedere adesso come saranno composte le fasce della Champions League relative al sorteggio di domani.

PRIMA FASCIA: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lilla e Sporting Lisbona

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund.

TERZA FASCIA: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica

QUARTA FASCIA: Bruges, Young Boys, Milan, Malmoe, Wolfsburg. Besiktas, Dinamo Kiev

Questo non è però il quadro definitivo, perchè bisogna attendere le vincenti di Brondby-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Sheriff e Shaktar Donetsk-Monaco, cioè le gare di stasera. In base ai risultati questi club andranno in terza o in quarta fascia. E' chiaro che sulla carta il compito più difficile per le italiane l'avrà il Milan: essendo in quarta fascia la squadra di Pioli andrà incontro a un girone durissimo.

Nella prima fascia sono ovviamente tutte forti, ma sarebbero da evitare soprattutto Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco. Nella seconda stesso discorso, anche se la speranza è quella di saltare le spagnole e il Psg di Donnarumma. In terza attenzione a Porto, Ajax e Lipsia. Infine concludiamo con le date, tenendo presente che la finalissima si giocherà il 28 maggio a San Pietroburgo.

Prima giornata: 14/15 settembre

Seconda giornata: 28/29 settembre

Terza giornata: 19/20 ottobre

Quarta giornata: 2/3 novembre

Quinta giornata: 23/24 novembre

Sesta giornata: 7/8 dicembre