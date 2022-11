Milan, in Champions arriva il Tottenham: l’andamento in Premier League

Il Tottenham è una squadra importante, anche in Premier League dove negli ultimi anni ha raggiunto posizioni importanti, senza però portarsi a casa il titolo. Con l'avvento di Antonio Conte è arrivata la qualificazione alla Champions League ai danni dell' Arsenal . Nel secondo anno della gestione "italiana", gli Spurs stanno giocando ad intermittenza, con una serie di risultati positivi e negativi. Il difetto maggiore, infatti, è proprio la costanza, che in questo momento sta mancando agli inglesi. Dopo quattordici giornate, il Tottenham si trova al quarto posto in campionato con 26 punti conquistati. Alcune squadre, che al momento si trovano dietro, dovranno però recuperare una partita. L' Arsenal , ad esempio, si trova in testa con otto punti di vantaggio e una gara in meno.

La squadra di Antonio Conte ha segnato 27 gol, ma ne ha subiti ben 18, dimostrando di non essere perfetta, specialmente nella fase difensiva. In Premier League sono arrivate 8 vittorie, 5 in casa e 3 fuori, 2 pareggi e 4 sconfitte. Come detto il Tottenham ha un andamento poco continuo e costante. Nei big match di campionato, gli Spurs hanno pareggiato con il Chelsea per 2-2, e poi hanno malamente perso per 3-1 contro l'Arsenal e per 2-0 contro il Manchester United. Ultima la sconfitta per 1-2 contro il Liverpool. Insomma una squadra che ha sicuramente talento nella rosa e giocatori di qualità. Al momento però, non sembra imbattibile. Il Milan non parte sconfitto e potrà dire la sua negli ottavi di Champions League. Milan, in Champions ecco il Tottenham: conosciamo meglio la squadra di Antonio Conte