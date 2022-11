Milan, in Champions arriva il Tottenham: la presentazione degli inglesi

Il Milan troverà il Tottenham agli ottavi di Champions League: ecco la rosa della squadra della Premier League

Emiliano Guadagnoli

Il Milan tornerà di nuovo in Inghilterra: dopo la doppia sfida con il Chelsea, i rossoneri dovranno affrontare il Tottenham. Questo il verdetto dell'urna di Nyon. La squadra di Stefano Pioli avrà una doppia sfida importante negli ottavi di Champions League. Andiamo a vedere nel dettaglio la squadra inglese.

Milan, l'ostacolo Tottenham in Champions League — La rosa del Tottenham è profonda e ricca di giocatori di qualità. Partiamo dalla porta: un giocatore solido e di grande esperienza come Hugo Lloris garantisce grandi parate e un controllo difensivo ottimo. La difesa è forse il reparto più scricchiolante degli inglesi. I tre centrali titolari, che spesso si alterano sono Cristian Romero (al momento infortunato), Eric Dier e Clément Lenglet. Sono giocatori esperti, ma non brillano certo per le giocate. Anche tra i terzini non c'è parecchio talento: certo i vari Tanganga, Emerson Royal e Davies sono calciatori interessanti, ma non brillano per qualità.

A centrocampo l'importanza dei giocatori aumenta. A organizzare il reparto il mediano Pierre-Emile Højbjerg, giocatore in grado di chiudere bene in difesa e di collegare con costrutto i reparti. Calciatore fondamentale, che ha segnato il gol decisivo per la qualificazione del Tottenham agli ottavi. Accanto a lui due vecchie conoscenze della Serie A: Rodrigo Bentacur e Ivan Perisic. L'ex Juventus sta giocando con costanza con Antonio Conte, quello che gli mancava in bianconero. L'ex Inter, invece, sta già dimostrando il suo valore, con assist e cross deliziosi.

L'attacco è sicuramente il reparto più pericoloso e talentuoso del Tottenham. Harry Kane è uno degli attaccanti più forti e prolifici d'Europa. Un calciatore in grado di poter segnare in qualsiasi modo. Sarà il pericolo numero uno per il Milan. Ai lati Heung-Min Son e Richarlison. Il coreano è un talento cristallino, che segna tantissimi gol e che sa saltare l'uomo con facilità. Il brasiliano è il nuovo "giocattolo" di Conte. Anche lui può essere pericolosissimo.

Insomma, il Tottenham è una squadra profonda, di talento e con tanta qualità. Sarà un doppio impegno difficile per il Milan, ma Stefano Pioli ha tutte le carte in regole per poter fare bene.