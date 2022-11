Milan, Tottenham avversario di Champions League: Conte torna a Milano

Milan-Tottenham, Conte torna a Milano

L'ex allenatore della Juventus e della nazionale italiana è tornato in Inghilterra dopo l'esperienza al Chelsea. Conosciamo tutti Conte: un uomo che pretende tanto dalla propria squadra, alla quale chiede sempre il massimo in campo. Una cifra stilistica delle squadre di Antonio è il ritmo e la velocità con cui gira il pallone e ruota la squadra. Molto si basa sul fisico e sulla resistenza. Per questo, spesso, le sue squadre sono fortissime in ripartenza e nei contropiede. I tifosi del Milan avranno brutti ricordi dell'Inter di Conte, che ha vinto uno scudetto proprio davanti ai rossoneri.