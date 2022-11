Milan, Baresi: “Rispettiamo il Tottenham e Conte, ma siamo pronti”

Baresi sul sorteggio Milan-Tottenham di Champions League

Sull'esito del sorteggio: "Ci prepareremo al meglio per affrontare questo turno di Champions. Era un obiettivo, siamo pronti per stupire ancora. C'è entusiasmo, la squadra è matura per arrivare lontano. Rispettiamo il Tottenham, Antonio Conte conosce il nostro calcio il nostro campionato. Sappiamo che in Champions sono partite particolari. Ma dobbiamo pensare in grande, essere ambiziosi e positivi".