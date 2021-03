Sorteggi Champions League: l’urna di Nyon ripropone due finali | News

Bayern Monaco-PSG e Real Madrid-Liverpool sono soltanto due dei quarti di finale di Champions League 2021: il tabellone completo

Si sono tenuti, a Nyon (Svizzera), i sorteggi per i quarti di finale di Champions League . Dall'urna sono uscite sfide di grandissimo livello. Nella fattispecie, Manchester City-Borussia Dortmund , Porto-Chelsea , Bayern Monaco-PSG (riedizione della finale 2020) e Real Madrid-Liverpool (riedizione della finale 2018).

L'andata delle semifinali di Champions League, da calendario, è prevista per il 27 e 28 aprile. Ritorno, invece, in programma il 4 e 5 maggio. La finale dell'edizione 2021, come noto, si giocherà il 29 maggio allo stadio 'Atatürk' di Istanbul.