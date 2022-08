Sorteggi Champions League, ecco il girone migliore e peggiore per il Milan

Il grande giorno è arrivato: oggi, 25 agosto, alle ore 18, andrà in scena il sorteggio per i gironi dell'edizione di Champions League 2022-2023. Il ritorno dei rossoneri dopo diversi anni nella competizione dello scorso anno non è andata nel migliore dei modi. Il Diavolo, collocato in quarta fascia, ha dovuto fare i conti con un girone molto complicato, che vedeva al suo interno Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Quest'anno, invece, la situazione si è completamente ribaltata. La squadra di Stefano Pioli, Campione d'Italia in carica, verrà inserita in Prima Fascia insieme alle altre vincitrici dei principali campionati europei e all'Eintracht Francoforte, che ha trionfato in Europa League.