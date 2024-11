Slovan Bratislava-Milan, altri 3 gol per i rossoneri: non succedeva dal 1989

Slovan Bratislava 2-3 Milan. Grazie ai gol segnati in 3 partite consecutive, il Milan riesce in qualcosa che non accadeva dal 1989.

Redazione PM 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 21:40)

Il Milan ha vinto 2-3 in trasferta contro lo Slovan Bratislava dell'ex Juraj Kucka. Per i rossoneri hanno segnato Christian Pulisic, Rafael Leao e Tammy Abraham. Terza vittoria in Champions League e, per la terza volta di fila, il Milan segna 3 gol.