Slovan Bratislava-Milan, a Leao il premio PlayStation Player of the Match

Il Milan ha vinto 2-3 in casa dello Slovan Bratislava e Rafael Leao , entrato dalla panchina ad inizio del secondo tempo, ha segnato il secondo gol rossonero. Il Milan ha vinto la sua terza partita in questa Champions League ed ora è a quota 9 punti .

A fine partita, Leao si è aggiudicato il PlayStation Player of the Match, premio individuale che viene assegnato al migliore in campo in una partita di Champions.