Slovan Bratislava-Milan, Leao ha eguagliato una leggenda rossonera

Ieri il Milan ha vinto 2-3 in casa dello Slovan Bratislava e Rafael Leao , entrato all'inizio del secondo tempo, ha segnato il secondo gol dei rossoneri. Con la vittoria di ieri, il Milan ha vinto la terza partita di fila in UEFA Champions League ed è a quota 9 punti .

Col suo gol segnato al minuto 68, Leao ha messo a segno il suo 62esimo gol con la maglia del Milan, eguagliando una leggenda rossonera: Clarence Seedorf, che ha segnato il suo ultimo gol in rossonero il 26 gennaio 2012 contro la Lazio in Coppa Italia. Quel match, valevole per i quarti di finale, finì 3-1 per il Milan.