Sugli alti e bassi: "Succede durante la stagione di avere partita così, si gioca sempre e abbiamo poco recupero. In queste competizioni devi entrare per vincere e devi dimostrarlo dall'inizio alla fine della partita".

Sul rapporto con Fonseca: "Tutto risolto. Lui lo sa che non mi piace andare in panchina, ma io sono sempre pronto per dare il mio contributo. Il mister sta facendo capire bene la sua idea e vogliamo capirla sempre meglio".

Sul cammino in Champions: "La partita di oggi non potevamo pareggiarla, non c'era altro risultato se non la vittoria. Ci sono altre partite da vincere e se le vinciamo possiamo andare in avanti. Chi è qui vuole giocare queste partite".