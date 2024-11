Allo stadio 'Tehelné pole' di Bratislava ha parlato l'allenatore rossonero Paulo Fonseca . Nella conferenza stampa alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan , partita valida per la 5^ giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 , l'allenatore portoghese ha parlato di vari temi molto interessanti. Qui le sue parole sulle motivazioni e non solo.

"Domani è importante vincere, non possiamo guardare ai risultati dello Slovan. Loro sono diversi dalla Juventus. Per noi è importante avere l'atteggiamento giusto per vincere, non possiamo sottovalutarli".