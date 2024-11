Nella giornata di domani, martedì 26 novembre , alle ore 18:45 si giocherà il match tra Slovan Bratislava e Milan , valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 , che è però stato definito un evento 'rischioso'. A darne atto è stato il portale slovacco 'TVNOVINY', in un articolo pubblicato nella giornata odierna. Secondo quanto si apprende, infatti, il quartiere cittadino di Novi Mesto della capitale dovrebbe subire delle limitazione al traffico. La Polizia di Stato e quella cittadina, inoltre, vigileranno anche sul rispetto dell'ordine pubblico.

Slovan Bratislava-Milan, disposte misure di sicurezza: ecco perché si parla di evento rischioso

Nel giorno del match, si legge, l'intera lunghezza delle vie Viktor Tegelhoff e Kalinciakvova sarà chiusa al traffico dalle ore 10:00 alle ore 23:00. E dalle ore 16:30 sarà chiuso anche un altro ingresso in via Kalinciakova. Per questi motivi il comune consiglia di non parcheggiare in queste vie nel giorno della partita. Il rispetto dell'ordine pubblico sarà vigilato prima, durante e dopo la partita in collaborazione con le Forze di Polizia e l'Unità di intervento e l'Unità cinologica della Polizia della città di Bratislava. Queste, dunque, le misure di sicurezza previste.