Slovan Bratislava-Milan, Abraham: “Contento per gol, vittoria e assist”

Slovan Bratislava-Milan 2-3, così Abraham nel post-partita di 'Milan TV'

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, giocare in trasferta non è mai semplice in Champions League. Sono contento della vittoria, del gol e dell'assist. È molto importante per me e per i miei compagni segnare, sono un ragazzo per cui è molto importante aiutare la squadra, che sia segnare o fare assist. Non abbiamo inizio molto bene la Champions, ma ora siamo in striscia positiva. Vogliamo vincere e andare lontani in questa competizione".