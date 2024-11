Slovan Bratislava-Milan, dopo la noia c’è l’horror: si vince, ma con gravi errori

Parliamoci chiaramente: questa era una partita da vincere. Il Milan ottiene 3 punti molto importanti per la propria campagna europea ma di passi avanti neanche l'ombra. Il gioco latita e se non sono i singoli a inventare qualcosa la prestazione non può mai dirsi sufficiente. Ritmi bassi, anche troppo, pochissimi movimenti e un'identità ancora da creare. Non è possibile che una squadra come quella rossonera si esprima in questo modo a fine novembre. Fonseca parla di tempo e pazienza, ma l'impressione è che l'ottimismo del tecnico portoghese non sia supportato dai fatti.