Shevchenko suona la carica: “Notte di Champions, abbiamo esperienza!”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha caricato l'ambiente rossonero in vista del match di stasera contro il Tottenham

Tra poche ore il Milan scenderà sul prato di 'San Siro' per affrontare il Tottenham nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League. E proprio di Champions League c'è un ex calciatore rossonero che se ne intende, vale a dire Andriy Shevchenko. Intervenuto tramite i canali social del club, l'ex attaccante ucraino ha mandato il suo supporto alla squadra e ai tifosi: "Una notte speciale, una notte di Champions League, abbiamo grande esperienza nel giocare queste partite. Mi raccomando, forza Milan e tutti allo stadio!" Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham