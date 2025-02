Settimana decisiva per le italiane: Juventus, Milan, Atalanta e Roma in campo

Feyenoord-Milan: Gimenez ritrova il suo passato — Mercoledì alle 21 sarà la volta del Milan, atteso a Rotterdam per affrontare il Feyenoord. Una sfida speciale per Santiago Gimenez, che ritrova la squadra con cui si è consacrato prima di approdare in rossonero. L’attaccante messicano è stato decisivo contro l’Empoli, segnando il suo primo gol con il Milan e dimostrando di poter essere un valore aggiunto per Conceicao.

Il Feyenoord, attualmente quarto in Olanda con 39 punti, arriva alla sfida dopo un netto 3-0 contro lo Sparta Rotterdam. I rossoneri dovranno essere pronti a una battaglia in un ambiente caldo, ma con la qualità del loro reparto offensivo possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Atalanta in Belgio, Roma attesa dalla prova Porto — Sempre mercoledì, ma alle 18:45, l’Atalanta farà visita al Club Brugge. La Dea arriva galvanizzata dalla vittoria per 5-0 sul Verona e vuole continuare a stupire anche in Europa. Il Brugge, attualmente secondo in Belgio con 51 punti, ha battuto il Leuven 1-0 nell’ultimo turno di campionato e si presenta come un avversario ostico.

Giovedì sarà il turno della Roma, impegnata in un’insidiosa trasferta contro il Porto. I giallorossi di Daniele De Rossi vogliono un risultato positivo per giocarsi tutto nella gara di ritorno, ma dovranno fare attenzione ai lusitani, terzi in Primeira Liga con 43 punti e reduci da un pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona.

L’Italia sogna un poker storico in Champions — L’Inter ha già strappato il pass per gli ottavi, ora Juventus, Milan e Atalanta vogliono seguirla. Se tutte e quattro le squadre riuscissero a qualificarsi, sarebbe un risultato storico per il calcio italiano, mai riuscito nell’era del tabellone a eliminazione diretta. Il verdetto arriverà dal campo, dove le nostre squadre sono chiamate a dimostrare il loro valore.