Salisburgo-Milan, Pioli: “Partita discreta, non tutti avevano recuperato”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Salisburgo-Milan , partita valida per la 1^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 svoltasi alla Red Bull Arena, giocata poco fa.

"Il possesso palla non mi interessa più di tanto. È un buon risultato, ma abbiamo fatto una prestazione discreta sia dal punto di vista tecnico che come compattezza di squadra. A livello mentale siamo stati dentro la partita, ci abbiamo sempre creduto e ci abbiamo provato fino alla fine. I pronostici sono facili, ma poi è il campo che parla: pensiamo alla prossima partita con grande attenzione e determinazione".

Sulla squadra in grado di recuperare sempre le partite: "È una nostra caratteristica dal punto di vista mentale, ma dobbiamo imparare a farlo meno in futuro perché poi andare in vantaggio è sempre importante. Abbiamo avuto la prima palla gol noi con Giroud... Buon risultato, discreta prestazione".