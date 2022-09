Salisburgo-Milan 1-1, Pioli: “Non è quello che sognavamo, ma buon punto”

Avete subìto il Salisburgo? “Subìto no ma ci ha creato difficoltà sicuramente sì, soprattutto ad inizio partita. Non siamo riusciti ad essere una squadra così compatta e la partita si è fatta più complicata. Abbiamo fatto una partita discreta, di sicuro non ottima dal punto di vista tecnico. Il Salisburgo è un avversario pericoloso, l’abbiamo visto anche l’anno scorso. Non è un quello che sognavamo o speravamo ma è un buon punto”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>