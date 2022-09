Salisburgo-Milan, Calabria: ”Ci aspettiamo grandi cose, non vediamo l’ora”

Davide Calabria , terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia di Salisburgo-Milan , partita della 1^ giornata della Champions League 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 21:00 , alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco le sue dichiarazioni.

Sul secondo anno consecutivo in Champions League:“Sicuramente c’è più esperienza. L’anno scorso è stato uno dei gironi più difficili della storia. Quest’anno abbiamo minuti in più. Ci aspettiamo grandi cose, non vediamo l’ora di cominciare”.