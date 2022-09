Salisburgo-Milan 1-1, Tonali: “Creato poco, c’è un po’ di stanchezza”

Sandro Tonali , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset Infinity' al termine di Salisburgo-Milan , partita valida per la 1^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 svoltasi alla 'Red Bull Arena'.

Se c'è stanchezza: “Si, può essere anche questo. Oggi abbiamo creato poco, è stata una partita non come sappiamo fare. Nel momento in cui abbiamo affondato potevamo segnare il 2-1". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>