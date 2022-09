Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers MVP del match di Champions League

Alexis Saelemaekers, in gol durante Salisburgo-Milan 1-1 di Champions League, votato miglior giocatore della partita della 'Red Bull Arena'

Il centrocampista belga Alexis Saelemaekers, in gol durante Salisburgo-Milan 1-1, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, votato miglior giocatore della partita di ieri sera della 'Red Bull Arena'. Vediamo qui di seguito, dunque, le motivazioni ufficiali di questo riconoscimento nel comunicato diffuso in rete da 'acmilan.com'.

"Dopo una lunga assenza, Alexis Saelemaekers è tornato a far esultare il popolo rossonero. All'esordio stagionale europeo dei rossoneri, ecco il gol che ha rimesso in equilibrio la serata del Milan, dopo il vantaggio avversario con Noah Okafor. Quello realizzato nella notte europea della 'Red Bull Arena', è stato il primo gol in carriera in UEFA Champions League segnato dal numero 56 rossonero. Alla sua settima apparizione nella competizione.

Salisburgo-Milan 1-1, è Saelemaekers il migliore in campo del Diavolo

Il belga è stato il più attivo in una prima frazione chiusa e complicata per i rossoneri. Il suo sacrificio per i compagni e la sua intraprendenza gli sono valse il premio come migliore in campo di Salisburgo-Milan. Alexis ha preceduto i due compagni Rafael Leão, autore dell'assist per l'1-1, e Theo Hernández nelle preferenze espresse dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App.

Un sinistro che non ha lasciato scampo a Philipp Köhn, per una rete d'importanza capitale nel cammino europeo dei rossoneri. Una realizzazione caratterizzata da freddezza e precisione. Una spinta costante e il solito - immancabile - spirito di sacrificio in fase difensiva. Questo il riassunto della gara di Saelemaekers, sostituito nel finale.

Alexis ha primeggiato tra i rossoneri come numero di cross (7) e cross positivi effettuati (2), così come nel dato riguardante i dribbling positivi (ben 5). Un atto di fiducia e di riconoscenza, quello attribuitogli dal tifo rossonero, che non può far altro che garantire un'iniezione di fiducia verso le prossime gare. Complimenti Alexis!". Salisburgo-Milan 1-1: le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>