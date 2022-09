Risultati Champions League – Salisburgo-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Salisburgo-Milan, partita valida per la 1^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023. Ecco, in dati e numeri, quanto accaduto

Tabellino Salisburgo-Milan 1-1 - Un punto per il Milan all'esordio in Champions League contro il Salisburgo. I padroni di casa passano in vantaggio con Noah Okafor, ma poi Alexis Saelemaekers la pareggia dopo una bella azione corale. Nel finale Rafael Leao colpisce un palo: ecco tabellino e marcatori di Salisburgo-Milan.